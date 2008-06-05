Интересы отечественных производителей мяса птицы будут защищены

В Беларуси введена таможенная пошлина на этот продукт. Соответствующий указ подписал Глава государства. Согласно документу, в Беларуси ставка таможенной пошлины на ввозимые на территорию республики мясо и пищевые субпродукты домашней птицы установлена в размере 45% от их таможенной стоимости, но не менее 0,45 евро за 1 килограмм. Она будет действовать в течение 9 месяцев на свежие, охлажденные или замороженные продукты.



В Беларусь мясо птицы в небольшом количестве импортировали резиденты СЭЗ. Сейчас в стране собственной продукции производится вполне достаточно. Мера вводится для предотвращения проникновения в республику недоброкачественной продукции и птичьего гриппа.