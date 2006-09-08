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Уборочная страда в Беларуси завершается

08 сентября 2006 12:25
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В целом по республике осталось скосить немногим более 200 тысяч гектаров зерна. Это около 10% площади зерновых.

В Брестской, Гродненской и Гомельской областях уборка в сельхозорганизациях завершена, работы осталось закончить только на приусадебных участках. На полях Минской, Витебской и Могилевской областей жатва еще продолжается. По расчетам Минсельхозпрода, если позволит погода, для завершения работы потребуется от пяти до шести дней.

Валовой сбор зерна к утру 8 сентября составил 5 миллионов 670 тысяч тонн зерна. Самый высокий намолот в Минской области -  1 миллион 552 тысячи зерна. В Гродненской области получили более 1 миллиона 100 тысяч тонн зерна, в Могилевской  - почти 810 тысяч тонн. В Брестской области намолот приближается к 790 тысячам тонн. В Витебской области собрано 710 тысяч, в Гомельской  - 708 с половиной тысяч тонн зерна.

# Экономика

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