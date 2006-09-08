Уборочная страда в Беларуси завершается

В целом по республике осталось скосить немногим более 200 тысяч гектаров зерна. Это около 10% площади зерновых.

В Брестской, Гродненской и Гомельской областях уборка в сельхозорганизациях завершена, работы осталось закончить только на приусадебных участках. На полях Минской, Витебской и Могилевской областей жатва еще продолжается. По расчетам Минсельхозпрода, если позволит погода, для завершения работы потребуется от пяти до шести дней.

Валовой сбор зерна к утру 8 сентября составил 5 миллионов 670 тысяч тонн зерна. Самый высокий намолот в Минской области - 1 миллион 552 тысячи зерна. В Гродненской области получили более 1 миллиона 100 тысяч тонн зерна, в Могилевской - почти 810 тысяч тонн. В Брестской области намолот приближается к 790 тысячам тонн. В Витебской области собрано 710 тысяч, в Гомельской - 708 с половиной тысяч тонн зерна.