Жатва завершается

Одновременно с последними в этом году уборочными работами хлеборобы уже готовятся и к урожаю-2007.

Озимыми культурами в республике засеяно более 90 тысяч гектар. Около 20 тысяч занимают посевы озимой пшеницы. Однако хлеборобов волнует проблема с семенным фондом.

Для сева озимых в нынешнем году требуется 323 тысячи тонн семян. Как сообщили в Государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений, из проверенных 180 тысяч тонн посевным кондициям отвечает лишь 68%.

Каждая третья сельхозорганизация республики не имеет кондиционных семян в нужном количестве. Самое низкое качество посевного материала - в Брестской области. Здесь имеется лишь немногим более половины кондиционных семян. Такие же проблемы в Гродненской области, где посевным стандартам отвечает лишь 60% семенного фонда.

Основная надежда сельчан на элитные хозяйства, которые должны обеспечить их качественным материалом. Однако, как показывают проверки, и в этих хозяйствах в нынешнем году также недостаточно кондиционных семян.