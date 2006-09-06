В стране откроют центр по социально-экономическим технологиям

В Национальной Академии Беларуси планируется создать научно-практический центр по социально-экономическим технологиям. В его состав войдут институты экономики, социологии, а также государства и права. Основная цель новой структуры - создание конкурентоспособных технологий, работ и услуг на основе развития фундаментальных и прикладных научных исследований. Напомним, в июне на базе отделения аграрных наук Академии наук было создано пять научно-практических центров.