Казахские инженеры-физики предлагают Беларуси свое решение топливно-энергетического вопроса

В поисках дешевой электроэнергии они убеждают белорусов обратиться к силе магнитов. Изобретатель из Алма-Аты привез в Минск необычную разработку магнитного двигателя.

Если есть сила, то ее нужно использовать - уверен Ертай Шынтеков - изобретатель из Алма-Аты. Его магнитный двигатель вращается за счет постоянного движения по кругу магнитов определенной формы. И за счет их силы притяжения и отталкивания развивает скорость равную скорости света. "Если подключить двигатель к генератору - то можно производить самую дешевую электроэнергию в мире,- убежден автор. Топливный вопрос будет окончательно решен".

Проект своего изобретения Шынтеков привез в Белорусскую Академию наук. Конструкция проста, но чтобы изготовить один опытный образец, автору необходимо минимум 10 тысяч долларов. На родине в Казахстане: под разработку не дают кредит. В белорусской республике инженер ищет поддержки у ученых.

В Китайской народной республике под авторский проект уже предлагали выделить производство на одном из заводов - изобретатель отказался. Говорит, его магнитный двигатель создан только для бывших Союзных республик, так как им дешевая энергия нужнее.

На одном из белорусских заводов для изобретателя изготовили несколько магнитов, однако, на полную сборку их не хватает. Экологически чистый и автономный источник энергии еще ждет своего часа.

Белорусские энергетики тоже в поисках дешевой энергии. Концерн "Белэнерго" приступил к проведению эксперимента по расчетам населения за свет в зависимости от времени суток.

Энергетики хотят снизить потребление электричества утром и вечером, и увеличить его ночью, в выходные и праздничные дни. Участники эксперимента смогут пользоваться электробытовыми приборами в более "дешевое" время.

Апробировать новшество смогут добровольцы, заменившие электросчетчик на электронный многотарифный. Продлится эксперимент до 31 декабря 2007 года. Если он оправдает себя, "Белэнерго" расширит зоны действия временных тарифов.