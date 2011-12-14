У Мінаблвыканкаме абмеркавалі пытанні гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва паміж Міншчынай і Грузіяй

Тавараабарот паміж Міншчынай і Грузіяй на сёння перавышае 15 мільёнаў долараў. У Грузію Беларусь экспартуе легкавыя аўтамабілі, лекавыя сродкі і цукар.

Губернатар сталічнага рэгіёна прапанаваў вывесці адносіны на больш высокі ўзровень. Воблаць гатовая пастаўляць у Грузію мясамалочную і кансервавую прадукцыю.

Таксама ўдзельнікі сустрэчы разгледзелі магчымасць стварэння сумесных прадпрыемстваў па разліву ліманаду і вінаградных він, паведамляе карэспандэнт телекампаніі «Сталічнае тэлебачанне».

Зураб Ханялідзэ, генеральны дырэктар грузінска-беларускага гандлёва-эканамічнага агенцтва:

Создано совместное предприятие на территории Грузии по выпечке белорусской хлебо-булочной продукции. Рассматривается вопрос о создании совместного предприятия на вашем металлургическом заводе.

В конце января – начале февраля в Грузии откроется торговый дом Республики Беларусь.

Аляксандр Ярмак, намеснік старшыні Мінаблвыканкама:

У нас сегодня есть незавершенный по строительтству завод в Слуцке. Мы ищем партнера, с которым можно его достроить и, поставив оборудование, производить качественную продукцию.

Цэзар Чачэлі, губернатар Мцхета-Мціанецкага края Грузіі:

Очень много качественных товаров производит Беларусь. И в сельскохозяйственном направлении, и в машиностроении, и в металлругии. Что касается Грузии, там и сельскохозяйственная продукция, и виноделие, и минеральные воды. Но там много вопросов, которые можно совместными усилиями решать на выгодных условиях для обоих стран.