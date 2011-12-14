15 и16 декабря в Минске под руководством Александра Лукашенко пройдёт семинар руководящих работников на тему импортозамещения

В мероприятии примут участие высшие должностные лица страны, работники Администрации Президента, Национального собрания, Совмина, а также руководители министерств и ведомств, местных органов госуправления и СМИ. Основная часть семинара пройдет во Дворце Республики, затем участники направятся на предприятия Минска и области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В центре внимания будут стимулирование привлечения прямого иностранного капитала для структурных преобразований экономики, развитие государственно-частного партнерства в работе по импортозамещению и экспорту, а также вовлечение в эти процессы малого бизнеса.