15 и16 декабря в Минске под руководством Александра Лукашенко пройдёт семинар руководящих работников на тему импортозамещения

Новости Беларуси, Минск. О конкретных предложениях по инновационному развитию страны и наращиванию выпуска конкурентоспособной продукции пойдет речь на семинаре руководящих работников в Минске на тему импортозамещения. Он пройдет 15 и16 декабря под руководством главы государства Александра Лукашенко.

В мероприятии примут участие высшие должностные лица страны, работники Администрации Президента, Национального собрания, Совмина, а также руководители министерств и ведомств, местных органов госуправления и СМИ. Основная часть семинара пройдет во Дворце Республики, затем участники направятся на предприятия Минска и области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания будут стимулирование привлечения прямого иностранного капитала для структурных преобразований экономики, развитие государственно-частного партнерства в работе по импортозамещению и экспорту, а также вовлечение в эти процессы малого бизнеса.