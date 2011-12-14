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15 и16 декабря в Минске под руководством Александра Лукашенко пройдёт семинар руководящих работников на тему импортозамещения

14 декабря 2011 13:56
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Новости Беларуси, Минск. О конкретных предложениях по инновационному развитию страны и наращиванию выпуска конкурентоспособной продукции пойдет речь на семинаре руководящих работников в Минске на тему импортозамещения. Он пройдет 15 и16 декабря под руководством главы государства Александра Лукашенко.

В мероприятии примут участие высшие должностные лица страны, работники Администрации Президента, Национального собрания, Совмина, а также руководители министерств и ведомств, местных органов госуправления и СМИ. Основная часть семинара пройдет во Дворце Республики, затем участники направятся на предприятия Минска и области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания будут стимулирование привлечения прямого иностранного капитала для структурных преобразований экономики, развитие государственно-частного партнерства в работе по импортозамещению и экспорту, а также вовлечение в эти процессы малого бизнеса.

# Экономика # Лукашенко

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