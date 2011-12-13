В Гомеле научились делать гидравлику не хуже европейских производителей

Нанотехнологии плюс научный подход к ведению бизнеса - вот секрет успеха одного небольшого гомельского предприятия. За 20 лет частная фирма в тесном контакте с белорусскими учёными создала собственную инженерную школу. Сегодня гидравлические машины, выпускаемые в Гомеле, не уступают лучшим мировым аналогам. Среди их потребителей такие гиганты как «Гомсельмаш», «Амкодор», МТЗ, БелАЗ.

Когда это предприятие только задумывалось, сложное слово «импортозамещение» было чужим для белорусского уха. Однако и сегодня всё, что производится в этих стенах, как и 20 лет назад, для Беларуси - 100% импортозамещение.

Развитое отечественное машиностроение ежегодно потребляет десятки тысяч гидромашин. Эти механизмы заставляют белорусские экскаваторы копать, а комбайны убирать зерно. На производство таких сложных узлов и сделали ставку в Гомеле. Сегодня конструкторское бюро Хорда-гидравлика способно создать аналог практически любого импортного насоса или гидромотора, которые устанавливаются на белорусскую технику.

Андрей Бетанов начальник конструкторско-технологического бюро предприятия:

Мы работаем очень широко с композитными материалами, что позволяет нам конкурировать с зарубежными аналогами. Мы разрабатываем технологии, которые на сегодня являются одним из передовых в мире.

Сохраняя внешние параметры итальянского или немецкого оборудования, гомельчане вкладывают в свои механизмы уникальные белорусские технологии. Здесь давно научились применять на практике достижения отечественной науки.

Вадим Ковтун доктор технических наук, профессор Гомельского Государственного технического университета им. П.О. Сухого:

Мы достаточно давно и плодотворно сотрудничаем в сфере применения в узлах трения нано-наполненых материалов. Эти технологии уже нашли, а в будущем получат и ещё большее применение в производстве гидромашин.

Наукоёмкий подход к импортозамещению - вот секрет успеха. В конечной цене высокотехнологичного продукта сырьевая составляющая минимальна. Потребитель платит не за железо, а за технологию.

Валентина Шупан начальник отдела контроля качества предприятия:

Это одно из самых сложных наших изделий. Все комплектующие белорусские. Самое главное что потребитель платит за идею. Вот оно 100%-ое белорусское ноу-хау»

Результат налицо: продукция предприятия нарасхват. Гомельскими гидроагрегатами комплектуются белорусские погрузчики, комбайны, трактора, грузовики. Отправляясь вместе с отечественной техникой во все уголки планеты, госмельское ноу-хау из импортозамещения превращается в валютный экспорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.