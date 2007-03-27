У госконтроля к торговле повышенный интерес

К этой сфере нареканий всегда хватает. Поэтому ревизоры от госорганов в магазинах гости частые. За полгода побывали практически во всех точках области.

В 30% Могилёвских магазинов торговля идёт с нарушениями. В некоторых из них даже о таком забытом понятии, как "дефицит" вспоминают. "В ряде случаев наблюдается недостаток товаров. Доходит до абсурда. В некоторых магазинах нет таких товаров как сахар, колбасные изделия, соль, спички", - говорит заместитель председателя КГК по Могилёвской области Пётр Барбарчик.

Подобными нарушениями грешат в основном магазины частной собственности. В так называемой госторговле дела идут получше. Здесь дорожат репутацией и самой возможностью торговать. Ведь госконтроль имеет полномочия лишать лицензии.

На стенде для покупателей среди прочей информации два документа: на первом - ассортиментный перечень продукции, на втором - лицензия на право торговли. Не выполняет магазин пункты бумаги первой - автоматически лишается бумаги второй. А это для предприятия смерти подобно.

Сами покупатели больше доверяют государственным магазинам. В них менее вероятна покупка просроченного товара. За его продажу в течение полугодовалой ревизии к административной ответственности привлечены почти 1000 человек. Большинство из них - представители частной торговой сети.

"Палкой о двух концах" стало и появление крупных торговых центров. С одной стороны и покупателям удобно, и нарушений крупных там не выявлено. А с другой - отсутствие возле центров парковок. Это в понедельник около магазинов-гигантов машин немного, а в выходные дни вокруг них собираются целые пробки. Управлению торговли на упущение указали. Ситуацию обещано исправить. Также, впрочем, как и другие замечания.