Экономику страны ожидают крупные перемены

Президент Беларуси утвердил Государственную программу инновационного развития республики на 2007-2010 годы.

Глава государства подписал соответствующий указ. Главная цель госпрограммы - перевод национальной экономики в режим интенсивного инновационного развития в рамках белорусской экономической модели. В процессе ее реализации намечается создать 100 новых и провести модернизацию 609 промышленных предприятий и важнейших производств, а также внедрить на них почти 900 передовых технологий. Особенно важно, что более 80% всех инноваций будут базироваться на отечественных разработках.

Инвестиционная деятельность в Беларуси - главная тема заседания 27 марта Президиума Совета министров. Оно проходит под председательством премьер-министра республики Сергея Сидорского. На основании предложений органов госуправления, а также облисполкомов и Мингорисполкома подготовлен перечень важнейших инвестиционных проектов этого года. В него вошло 93 проекта, из которых 68 - это переходящие с 2006 года. Реализацию двадцати пяти планируется начать уже в нынешнем году. На осуществление важнейших потребуется привлечь более 1 триллиона 850 миллиардов рублей инвестиций в основной капитал, в том числе за счет иностранных источников - свыше 350 миллиардов.