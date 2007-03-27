Белорусским парламентариям нечего скрывать от украинских коллег

Парламентарии Беларуси абсолютно открыты для общения и развития контактов с украинскими коллегами. А сотрудничество между парламентами двух стран на данный момент требует активизации.

Об этом заявил сегодня председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Коноплев на встрече в Минске с вице-спикером Верховной Рады Украины Николаем Томенко.

Напомним, делегация украинских парламентариев находится сейчас с официальным визитом в нашей стране. Сторонам предстоит синхронизировать подходы к приграничному сотрудничеству, обсудить планы по взаимодействию в сфере экономики, спорта и культуры.

Николай Томенко добавил, что очень важна проблема энергетической безопасности, депутаты должны ее обсуждать и помогать решать правительствам и президентам. Нынешний визит поспособствуют выходу межпарламентских отношения на новый уровень.

В 650 миллиардов долларов оценивается в этом году взаимный товарооборот между Беларусью и Нижегородской областью. Эту цифру озвучил вице-губернатор российского региона во время сегодняшнего посещения Минского моторного завода. Гости отметили высокий производственный уровень предприятия. Рост товарооборота в нынешнем году, по сравнению с 2006-ым, планируют увеличить более чем на 200 млн. долларов.