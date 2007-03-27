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Главный банкир страны был с плановым докладом у Президента

27 марта 2007 13:35
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Президент Александр Лукашенко потребовал обеспечить выполнение всех показателей денежно-кредитной политики по итогам первого полугодия.Глава государства встретился с главой правления Нацбанка страны Петром Прокоповичем и дал ряд поручений, касающихся банковской сферы.
Главный банкир Беларуси был с плановым докладом у Президента. Петр Прокопович сообщил, что национальную валюту по-прежнему отличает тенденция стабильности. Белорусский рубль по отношению к доллару США  с начала года девальвировал только на 0,1% или на 3 рубля. Также Петр Прокопович доложил главе государства, что банковская система страны сегодня может полностью удовлетворить потребности экономики в кредитных ресурсах.
Если сравнить 1 марта 2006 и 2007 года: прирост кредитных ресурсов в 1,6 раза. Также стабильно работает платежная система.
# Экономика

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