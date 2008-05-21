Прямой эфир

Товарооборот Беларуси и Литвы в этом году может превысить один миллиард Евро

21 мая 2008 11:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Об этом сегодня было заявлено на открытии белорусско-литовского экономического форума.

В нём принимают участие представители деловых кругов. В нашей республике уже работают 300 предприятий с литовским капиталом. Объем инвестиций из этой страны за пять лет вырос в десять раз.

Энергетика и транспорт – наиболее перспективные направления сотрудничества. В частности, рассматривается возможность импорта электроэнергии из Украины через нашу территорию. Растет перевалка белорусских грузов через Клайпедский порт. Разрабатываются также новые проекты в сфере транзита грузов. Стороны намерены вместе работать над созданием эффективной системы логистических центров.

"Выгодное положение Беларуси предопределяет то, что создаваемая система транспортно-логистических центров должна быть основой развития экономики, - отмечает Андрей Евдоченко, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь. - Можно говорить об участии литовского капитала в строительстве логистических центров в аэропорту и других регионах."

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
20 мая 2008 17:35

Новые рабочие места и новое производство

20 мая 2008 17:34

Объем инвестиций, поступивших в Беларусь, увеличен вдвое

20 мая 2008 14:22

Белорусскую калийную компанию поставят в пример другим предприятиям