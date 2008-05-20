Новые рабочие места и новое производство

В Иваново Брестской области начал работу новый завод по производству строительных материалов.

Совместный белорусско-российский завод выпустил первую пробную партию продукции. Пробный шаг стал настоящим прорывом в строительной отрасли. На белорусский рынок завод выводит новый экономичный материал.

Город Иваново Брестской области в искусстве и литературе известен как родина композитора Наполеона Орды и писателя Достоевского. Однако не только культурным наследием намерен отметить себя 16-тысячный райцентр. Регион приглянулся инвесторам.

Один из последних примеров успешного сотрудничества завод строительных материалов. Совместное белорусско-российское производство разместилось на площадях бывшего завода железобетонных изделий, Последний из-за нерентабельности ликвидировали 10 лет назад. Общий объем инвестиций в организацию нового производства превысил 3,5 млрд. рублей.

Высокотехничное оборудование для завода изготавливалось по индивидуальному заказу на белорусских предприятиях. Новаторство не только в производственных линиях, но в самой продукции. На белорусский рынок завод выводит новый строительный материал - влагостойкий неавтоклавный газобетон - одна из последних разработок российских ученых в области нанотехнологий. Ноу-хау позволит уменьшить себестоимость строительства на 30%.

На заводе уже выпущена первая пробная партия строительных смесей. После ввода в эксплуатацию формовочной линии преступят к серийному выпуску. Предприятие планирует обеспечить материалом не только строительную отрасль Беларуси, но и рынки ближнего зарубежья. Уже сейчас здесь создано 75 рабочих мест. С расширением производства и этот показатель вырастит как минимум втрое.

За несколько лет в Иваново планируют реализовать еще несколько крупных проектов. А это - новые рабочие места и перспективные производства. Так, что регион с хорошо развитым промышленным комплексом – это уже более чем реальность.

