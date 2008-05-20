Белорусскую калийную компанию поставят в пример другим предприятиям

Об этом заявил первый вице-премьер Владимир Семашко на конференции Международной ассоциации производителей удобрений, которая проходит сейчас в Вене.

Сегодня БКК крупнейший поставщик мирового калийного рынка с объёмом экспортных поставок более 11,5 миллионов тонн и одновременно самый успешный белорусский коммерческий проект. Официальную презентацию нашей компании в рамках конференции посетили партнёры из более чем сорока стран мира. Все они заинтересованы в БКК как в стабильном поставщике.

Всевозрастающий интерес к калийным удобрениям, вызванный мировым продовольственным кризисом и ростом цен на энергоресурсы, позволил белорусским калийщикам уже с июля поднять цены на поставки в Юго-Восточную Азию до тысячи долларов за тонну.

Работу белорусской калийной компании на форуме в Вене отметил и глава ассоциаций производителей удобрений. В интервью нашему телеканалу Люк Маэн отметил, что в условиях, когда от болезней связанных с недоеданием, в мире каждый год умирают 3,5 миллиона человек – калийные удобрения становятся одним из самых важных условий преодоления продовольственного кризиса.

