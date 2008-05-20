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Объем инвестиций, поступивших в Беларусь, увеличен вдвое

20 мая 2008 17:34
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Более 2 миллиардов долларов - таков нынешний уровень капиталовложений. Об этом сегодня сообщили в Министерстве экономики.

Подобный рост специалисты связывают с улучшением в стране условий для работы иностранных компаний и изменением налогового законодательства для инвесторов. Презентация наиболее крупных инвестпроектов, состоится на предстоящем Консультативном совете при Совете Министров Республики Беларусь.

Предполагается, что в заседании примет участие премьер-министр страны. Инвестиционное будущее Беларуси обсудят более 500 международных экспертов, дипломаты и представители крупнейших мировых банков.

На официальном сайте Правительства создана специальная страница, где любой желающий может высказать мнение о работе правительства  и оставить предложения по улучшению инвестиционного климата в стране.

# Экономика

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