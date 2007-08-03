Темпы уборки урожая - в центре внимания Главы государства

Президент Александр Лукашенко посетил Минскую область, где ознакомился с ходом жатвы и мерами по обеспечению качественной уборки урожая.

Поднять убыточное хозяйство "Теплень" оказалось делом не из легких. Закупка техники, реконструкция животноводческих помещений, строительство сенохранилища и склада для зерна, кроме того - строительство жилья, дорог и социальных объектов - все это предприятию "Витэкс" обошлось в копеечку - около 8 миллиардов рублей.

Сегодня этот сельскохозяйственный комплекс - один из лидеров в Узденском районе. Хозяйство совершенствуют с учетом потребностей косметической компании. Скоро будет построен цех по производству экстрактов трав, продолжится закладка сада на 20 гектаров.

Политика передачи частникам нерентабельных сельхозпредприятий дает положительные результаты. Александр Лукашенко остался доволен тем, как на примере "Витекса" выполняется соответствующий указ. В Беларуси около четверти убыточных совхозов и колхозов было передано предпринимателям. Глава государства подчеркнул, что большинство из них демонстрируют хорошие результаты.

Государство должно выполнить обещание и оказать поддержку тем, кто взял убыточные хозяйства и добился высоких показателей. А результаты не заставят ждать.

Темпы уборочной. Об этом у стендов Президенту рассказали вслед за докладом о реализации указа по финансовому оздоровлению сельхозпредприятий. Вице-премьер Иван Бамбиза назвал планку нынешнего года - 7 миллионов тонн зерна. Александр Лукашенко отметил, что цифра вполне реальная.

В Минской области на сегодняшний день собрано уже две трети урожая зерновых. Так что из южных регионов области технику постепенно переводят в северные. Председатель облисполкома Леонид Крупец пообещал: уборка будет завершена в течение ближайших 10 дней.