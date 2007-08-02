Минск поставил точку в наметившимся газовом конфликте между Беларусью и "Газпромом"

Президент Александр Лукашенко заявил, что Беларусь рассчитается с российской компанией за поставленный газ.

Это произойдет в ближайшие дни. Сумма в размере 460 миллионов долларов будет взята из резервов. Такое поручение глава государства дал премьер-министру страны Сергею Сидорскому.

Сегодня во время посещения редакции газеты "Советская Белоруссия" Александр Лукашенко раскрыл всю подоплеку нынешнего газового конфликта. Глава государства подчеркнул, что Беларусь рассчитается за приобретенный газ, впрочем, с Россией наша страна намерена впредь переходить на более реалистичные отношения.

Комментируя заявление российской стороны о планируемом сокращении поставок газа в Беларусь, Александр Лукашенко подчеркнул: сложившаяся ситуация с поставками не угрожает безопасности Беларуси.

Реакция западных стран на заявление России о сокращении поставок газа в Беларусь не заставила себя долго ждать и вызвала тревогу по поводу надёжности поступления голубого топлива.

Так, "Нью-Йорк Таймс" пишет: "Случившееся снова вселяет опасения относительно надёжности России как поставщика и заставляет задуматься, насколько разумно допускать, чтобы Европа всё увеличивала свою зависимость от российских энергоносителей."

Высказывает тревогу и британское издание "Дэйли Мэйл": "Российский президент спровоцировал страх, не начнется ли новая энергетическая война, когда объявил, что монополист "Газпром" почти вдвое уменьшит объёмы поставляемого в Беларусь газа."

Действиями России обеспокоены страны Евросоюза. Так, Польша требует, чтобы поставки газа из России выполнялись в строгом соответствии с подписанными договорами. Министр экономики этой страны Петр Возняк на брифинге 1 августа заявил: "Мы требуем исполнения условия заключенных договоров. Мы не приемлем возможность сокращения или прекращения газовых поставок."



В Литве информация о возможном сокращении поставок газа в Беларусь воспринимается с настороженностью: в феврале 2004 года, когда Россия приостановила подачу этого топлива Беларуси, потребности Литвы в газе удовлетворялись только примерно на 30%. С другой стороны, правительство страны отметило, что готово к любой ситуации, и, в случае перебоев в поставках, будет импортировать газ из подземного хранилища в Латвии.

Парламент Евросоюза также не приветствует газовую политику России. Вчера на сессии ПАСЕ в Страсбурге была принята резолюция, осуждающая использование энергетики в качестве инструмента политического давления и ставящая под сомнение надежность России как поставщика энергоресурсов. За резолюцию проголосовал 81 депутат, против - 14.

По утверждению белорусских специалистов, возможное сокращение поставок газа не повлияет на стабильную работу белорусской промышленности и жилищно-коммунального комплекса. На данный момент это позволяют запасы "голубого" топлива в белорусских хранилищах.

Для районов газовый бум вообще не представляет никакой угрозы. Почти все объекты социальной сферы здесь снабжены резервными источниками получения энергии. К примеру, альтернативными видами топлива в приграничном с Россией Городокском районе отапливаются школы, больницы, производственные предприятия и даже целые посёлки. "Голубому" топливу здесь предпочитают дрова, торф, древесную щепу. Пробуют топить котельные на соломе. Всегда резервным топливом остаётся мазут, запасы которого достаточно велики.

Не остались равнодушны к сложившейся ситуации и обычные россияне. В отличие от того, кто инициирует газовые войны, они придерживаются совершенно другого мнения. Рядовые россияне считают, что белорусы по-прежнему заслуживают к себе отношения как к братскому народу. И корни так называемых газовых конфликтов видят совершенно в иной плоскости.

Делегация "Белтрансгаза" во главе с исполняющим обязанности гендиректора Владимиром Майоровым прибыла в Москву для продолжения переговоров с руководством "Газпрома" по урегулированию вопросов о поставках природного газа в Беларусь.