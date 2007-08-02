Экономия и бережливость

На одном из швейных предприятий Бобруйска установили новые энергоэффективные светильники.

Благодаря новым светильникам удалось сэкономить около 200-т тысяч киловатт-часов электроэнергии. К отопительному сезону здесь появятся системы автоматического регулирования температуры, за счет чего сэкономят около 15% тепловой энергии.

Теймураз Бочоришвили, директор предприятия: "На этот год предусмотрена замена около полутора тысяч обычных светильников на энергоэффективные. Большая часть работ уже проведена в первом полугодии этого года. И таким образом нам удалось сэкономить около 200 тысяч киловатт часов электроэнергии."

Теперь у каждой швеи появился своеобразный "ритуал бережливости". Покидая рабочее место даже на несколько минут, работницы непременно выключают светильник. За счет этого удается дополнительно сберечь до 7% электроэнергии. Швеям, кстати, новые светильники нравятся: освещение индивидуальное, что упрощает работу.

Энергосберегающие мероприятия обошлись швейному производству в 300 миллионов рублей. Для этого пришлось воспользоваться инвестиционным кредитом. Но, говорит руководство предприятия, примерно за год эта сумма с лихвой окупится. Ведь, не вкладывая деньги, легко потерять уже в самом энергопотреблении. А чтобы такого не произошло, здесь меняют технологическое оборудование на более экономичное.

К отопительному сезону здесь будут сделаны очередные "шаги к бережливости". Будут установлены системы автоматического регулирования температуры. За счет этого будет сэкономлено до 15% тепла. Но, говорят на предприятии, такая рачительность вовсе не отразилась на себестоимости продукции.

