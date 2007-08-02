Главная ставка сельчан - на модернизацию производства

В этом году в рамках госпрограммы возрождения и развития села было освоено почти 7,5 триллионов рублей.

Это - чуть более половины от годового задания. Особое внимание - модернизации производства. В первом полугодии реконструировано и переоснащено 25 молочно-товарных ферм с внедрением современных технологий.



Начальник главного управления экономики Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Анна Андриевич отметила, что на 2007-2010 годы намечена реконструкция и оснащение современным оборудованием еще 656 крупных молочно-товарных ферм, 68 комплексов по выращиванию крупного рогатого скота и 18 птицефабрик.

За 2 с половиной года - начиная с 2005 - 413 белорусских сёл преобразованы в агрогородки. 253 деревни получат этот статус в нынешнем году. Много перемен к лучшему произошло и в посёлке Шершуны Минского района: здесь полностью обновлён механизированный двор, появились новые рабочие места.

Начиная с 2005 года на реализацию программы возрождения и развития села было направлено свыше 26,5 триллионов рублей. Это даже больше, чем планировалось вложить в село. Модернизация сельского производства - одна из важнейших и самых хлопотных задач. В последние годы было реконструировано и переоснащено 39 птицефабрик и 505 молочно-товарных ферм. За текущие полгода в хозяйствах появилось более тысячи зерноуборочных комбайнов, свыше 300 тракторов и много другой техники.

Начальник главного управления экономики Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Анна Андриевич: "В текущем году у нас уже освоено за счет всех источников финансирования 7,4 триллиона рублей. Это 53% от годового задания. В том числе собственных средств было направлено 2,9 трлн рублей. Это средства предприятий, которые работают у нас в рамках программы возрождения села."

Почти 2 триллиона рублей было вложено в развитие социальной сферы белорусских деревень в этом году. Но, как известно, благосостояние, в том числе и сельского жителя, начинается с крыши над головой. За последние годы для сельчан было построено свыше 22 тысяч жилых домов.

