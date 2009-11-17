Таможенный Союз. Уступки должны быть взаимными и сбалансированными

На совещании у главы государства выясняли, достаточно ли защищены наши экономические интересы.

Соединить гораздо сложнее, чем разъединить. Даже то, что когда-то было единым целым. Вот Беларусь, Россия и Казахстан с начала 90-х отправились в самостоятельное плавание: каждая страна разработала свои способы тарифного и нетарифного регулирования. Законодательные базы в таможенной сфере разошлись стремительно и теперь им придется объединиться. Но, как и в каждом явлении, в будущем Таможенном Союзе есть свои плюсы, и минусы.

Плюс — то, что теперь мы вместе, а вместе – сила. К примеру, в ВТО Беларусь, Россия и Казахстан теперь тоже думают отправиться втроем, а не поодиночке. Минус — то, что для того, чтобы образовать эту интеграционную структуру -— полноценный Таможенный Союз — придется поступиться где-то и своими интересами.

Принципы участия Беларуси в Таможенном Союзе обсуждались у Президента. Глава государства выразил обеспокоенность тем, достаточно ли защищены наши экономические интересы в объединении «тройки». Александр Лукашенко обратился с этим вопросом к Кабинету Министров: насколько настойчивой и напористой была позиция наших участников переговоров.

Александр Лукашенко:

У меня складывается впечатление, может я и не прав, что мы пошли по пути наименьшего сопротивления, уступая свои позиции и не получая ничего предметного взамен, кроме заверений и обещаний. Об этом предупреждаю особо: никаких заверений и обещаний, что мы это решим в будущем, от наших партнёров – не принимаюся. Только сейчас. А то опять, как не раз уже бывало, мы своевременно не позаботимся о защите наших национальных интересов, а потом это выходит на самый высокий уровень, и эти вопросы приходится решать главам государств. Тогда это принимает совершенно другой оборот и превращается в грязную политику.

Таможенный Союз Беларуси, России и Казахстана должен заработать уже с 1 января – именно с этого дня вводится единый таможенный тариф, а введение общего таможенного пространства планируется с июля. Для этого три страны должны окончательно согласовать свои позиции и подписать соответствующий документ в Минске в ближайшие 3 недели. Сейчас проходит унификация таможенных пошлин, и уже 95% их них в двухстороннем порядке согласовали Беларусь и Россия.

Глава нашего государства сегодня в ходе совещания заметил, что в Союзе трех у Беларуси изначально иная позиция, нежели у России и Казахстана. Это обусловлено отсутствием у нас запасов углеводородного сырья. Потому необходимо более тщательно просчитать все выгоды и потери от вступления в Союз.

Александр Лукашенко:

Мы должны видеть конкретные решения. Россия и Казахстан в чём-то похожи, у них есть углеводородное сырье: нефть, газ и прочее. Это свидетельствует о том, что они будут выступать в принятии решений консолидировано. У них общие подходы и интересы, наша экономика иная. Если бы была Украина – было бы проще. Здесь мы со своей экономикой можем остаться один на один.

Минск считает, что все уступки в Таможенном союзе должны быть взаимными и сбалансированными. Пока же на нет никакой ясности ни по вопросу об отмене экспортных пошлин на нефть, которые применяет Россия, ни по единому ценообразованию на природный газ и другие энергоресурсы на территории трех стран.

В ходе обсуждения, длившегося более двух с половиной часов, детально анализировали все плюсы и минусы участия Беларуси в Таможенном союзе и варианты развития ситуации после 1 января 2010 года.