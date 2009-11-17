Черный пиар на сером цементе

Литовские производители обвиняют белорусских коллег в выпуске некачественной продукции.

Сокращение поставок в Литву на «Кричевцементношифере» поначалу связали с межсезоньем. Потом прочли публикации в интернете и пришли к выводу: литовские цементники убирают с рынка конкурентов. Ещё бы — о стопроцентной загруженности прибалтийские промышленники только мечтают.

Александр Боровиков, главный инженер предприятия «Кричевцементношифер»:

Мы можем предположить, что данное предприятие преследует какие-то интересы. Но, в конце концов, должна побеждать здоровая конкуренция.

На Кричевском предприятии ощущение дежавю. Ровно 10 лет назад их литовские коллеги умудрились найти в белорусском цементе повышенный уровень радиации. Это при том, что в испытательном центре завода все составляющие продукта чуть ли не на вкус пробуют.

Кроме этого, раз в два месяца на завод приезжают литовские специалисты, проводят свой анализ. 5 лет претензий к качеству не было, нет и сейчас. И авторы черного пиара против белорусского цемента пока своей цели не достигли. Спрос на него по-прежнему большой.

Витаутас Ражаускас, руководитель проектов строительной компании SKV (Литва):

Мы заинтересованы, потому что на самом деле он качественный, хороший цемент — он дешевле. Есть протекционизм, есть разные формы воздействия, наш производитель старается бороться за свой рынок.

К недобросовестной конкуренции и барьерам в торговле белорусам не привыкать, сколько таких фактов было только в этом году. Поэтому в Кричеве и не унывают. Литовским потребителям с завода уходит каждая четвертая тонна экспортного цемента. И если прибалты от них откажутся, предприятие готово освоить новые рынки сбыта.

Новый мост в Кричеве почти весь построен именно из белорусского материала. Специалисты гарантируют – простоит, как минимум, 100 лет. Точно такой же цемент уходит в Литву, только после ещё более тщательных проверок. Поэтому сомнения в его качестве выглядят по меньшей мере несостоятельными.