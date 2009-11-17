Таможенный союз: просчитать все выгоды и потери

В ходе трехсторонних переговоров каждой из стран придется поступиться частью своих интересов.

Полностью ли учтены белорусские экономические и внешнеполитические интересы на этапе формирования Таможенного союза? Этот вопрос стал сегодня главным на совещании у Президента. Александр Лукашенко отметил, что накануне принятия окончательного решения ждет от всех, прежде всего от правительства, полного и всестороннего отчета о достигнутых результатах. В ходе трехсторонних переговоров каждой из стран придется поступиться частью своих интересов – это одно из условий объединения Беларуси, России и Казахстана в Таможенный Союз. Президент поинтересовался, насколько настойчивой и напористой была позиция наших участников переговоров.

Александр Лукашенко:

У меня складывается впечатление, может я и не прав, что мы пошли по пути наименьшего сопротивления, уступая свои позиции и не получая ничего предметного взамен, кроме заверений и обещаний. Об этом предупреждаю особо: никаких заверений и обещаний, что мы это решим в будущем – не принимаю. Только сейчас. А то опять, как не раз уже бывало, мы своевременно не позаботимся о защите наших национальных интересов, а потом это выходит на самый высокий уровень, и эти вопросы приходится решать главам государств. Тогда это принимает совершенно другой оборот и превращается в грязную политику.

Таможенный Союз Беларуси, России и Казахстана должен заработать уже с 1 января – именно с этого дня вводится единый таможенный тариф, а введение общего таможенного пространства планируется с июля. Для этого три страны должны окончательно согласовать свои позиции и подписать соответствующий документ в Минске в ближайшие три недели. Сейчас проходит унификация таможенных пошлин, и уже 95% их них в двухстороннем порядке согласовали Беларусь и Россия.

Глава государства в ходе совещания заметил, что в таможенной тройке у Беларуси — изначально неравные позиции. Это обусловлено отсутствием у нас запасов углеводородного сырья. Потому необходимо более тщательно просчитать все выгоды и потери от вступления в Союз.

Александр Лукашенко:

Мы должны видеть конкретные решения. Россия и Казахстан в чём-то похожи, у них есть углеводородное сырье: нефть, газ и прочее. Это свидетельствует о том, что они будут выступать в принятии решений консолидировано. У них общие подходы и интересы, наша экономика иная. Если бы была Украина – было бы проще. Здесь мы со своей экономикой можем остаться один на один.