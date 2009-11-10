Страны-участницы Таможенного Союза будут вступать в ВТО единым блоком

Об этом сегодня сообщил заместитель директора департамента внешнеэкономической деятельности Министерства иностранных дел Беларуси Антон Кудасов.

Он отметил, что по этому поводу уже принято принципиальное решение. А комментарии о присоединении России, Казахстана и Беларуси к этой организации по отдельности не имеют под собой почвы. Позиция по совместному вступлению не изменится, несмотря на процедуру оформления итоговых обязательств.

Антон Кудасов, заместитель директора Департамента внешнеэкономической деятельности, начальник управления внешнеторговой политики Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Страны-члены ВТО прекрасно понимают, что для них интересен единый рынок, функционирующий по единым правилам. Если ранее у них были причины откладывать вступление Беларуси, России и Казахстана в ВТО, то сейчас у них таких причин гораздо меньше. Им интересен наш рынок, это уже мы почувствовали в наших контактах с ВТО.