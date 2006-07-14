Страна справилась с прогнозными показателями в экономике в первом полугодии

Положительная динамика в экономике обеспечила прирост ВВП и позволила добиться роста реальной заработной платы. Об этом сообщил Президенту страны Александру Лукашенко премьер-министр Сергей Сидорский в ходе доклада о социально-экономических итогах развития государства за прошедшее полугодие. Также на встрече обсуждены проблемы в сельскохозяйственном секторе страны, связанной с жаркой погодой, установившейся в Беларуси.

Высокая температура воздуха может повлиять и на сроки уборочной кампании, и на показатели в животноводстве. Премьер-министр Сергей Сидорский говорит, что пока над жарой удается держать верх.

На уборку урожая отведены рекордно короткие сроки. Для этого правительство приняло решение купить еще около 300 уборочных машин. Они будут приобретены в лизинг. На закупку новой техники в нынешнем году предприятиям АПК республики было выделено более триллиона белорусских рублей. Чтобы не отступать от намеченных дат, в избытке должны быть как рабочие руки, так и техника. Сейчас принимаются меры по дополнительной комплектации хозяйств кадрами механизаторов. Их на уборке урожая должно быть задействовано не менее 34 тысяч.

Александр Лукашенко и Сергей Сидорский пришли к заключению, что страна справилась с запланированными показателями. <Важно, что сегодня инвестиции в страну поступают не из отдельных комплектующих, а технологического оборудования и оснащения наших предприятий. В целом, инвестиции в стране выросли на 30%. Это хороший показатель. Каждое предприятие в стране имеет бизнес-планы на ближайший год. Приняты нормативные акты, которые будут обязывать предприятие иметь нормы, соответствующие мировым стандартам. Это даст дополнительный толчок инвестициям,> - убежден премьер-министр.

Сергей Сидорский также заявил, что Беларусь заинтересована в развитии нефтеперерабатывающих заводов. Он сообщил о проекте строительства на территории Беларуси химического завода. <Мы намерены реализовать на <Нафтане> и <Полимере> крупный инвестиционный проект, в несколько сот миллионов долларов. Прорабатываем конкретную документацию по строительству химзавода с конкурентоспособной продукцией. Естественно, мы заинтересованы в программе развития нефтеперерабатывающих заводов>, - подытожил Сергей Сидорский.