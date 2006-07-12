Беларусбанк провел презентацию своих кредитных возможностей

Кредитование белорусских предприятий за счет иностранных кредитных линий сегодня приобрело особую популярность. Данные кредиты, как правило, обходятся дешевле, чем кредиты белорусских банков, выданные за счет собственных средств. Да и размеры их больше.

Минимальная сумма кредита - 100-200 тысяч Евро ( в зависимости от того, в каком банке этот кредит получен). А Беларусбанк сегодня работает, как с европейскими финансовыми учреждениями, так и с банками Турции, Китая и Тайваня. Получить иностранный кредит стало гораздо проще, чем ещё несколько лет назад.

Как отметил Владимир Новик, заместитель председателя правления АСБ <Беларусбанк>, в этом году Беларусбанком было выдано в виде кредита более 90 миллионов долларов. <К концу года эта цифра должна возрасти до 250 миллионов. Поэтому, чтобы ответить на вопросы клиентов, подробно рассказать о кредитных возможностях и международных связях банка и провели подобное мероприятие. На встречи присутствовали руководители белорусских предприятий, а постоянные клиенты рассказали как выгодно иметь постоянного финансового партнера, " - подчеркнул он.