Президент Беларуси совершает рабочую поездку в Ивацевичский район Брестской области

Александр Лукашенко осмотрит местный лесхоз, а также посетит ряд предприятий деревообрабатывающей промышленности. Планируется, что глава государства проведет совещание по вопросам повышения эффективности лесной и деревообрабатывающей отраслей.

В ходе рабочей поездки Президент особое внимание уделит вопросам, связанным с созданием условий для повышения эффективности работы этих отраслей. В частности, совершенствования технологий деревообработки, организации охраны лесов, использования древесных отходов в качестве местных видов топлива.

Правительству была поставлена задача в 2008 году организовать работу так, чтобы лесное хозяйство и деревообработка на все 100% работали на основе самофинансирования. Президент намерен заслушать отчет должностных лиц о степени готовности выполнить намеченное. В настоящее время более 50% предприятий отраслей дотируется государством, сообщили в пресс-службе главы государства.