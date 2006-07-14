Прямой эфир

Президент Беларуси совершает рабочую поездку в Ивацевичский район Брестской области

14 июля 2006 06:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Александр Лукашенко осмотрит местный лесхоз, а также посетит ряд предприятий деревообрабатывающей промышленности. Планируется, что глава государства проведет совещание по вопросам повышения эффективности лесной и деревообрабатывающей отраслей.

В ходе рабочей поездки Президент  особое внимание уделит вопросам, связанным с созданием условий для повышения  эффективности работы этих отраслей.  В частности, совершенствования  технологий деревообработки, организации  охраны лесов,  использования древесных отходов в качестве  местных  видов топлива.

Правительству  была  поставлена задача в 2008 году организовать работу так, чтобы лесное хозяйство и деревообработка на все 100% работали на основе самофинансирования. Президент намерен заслушать отчет  должностных лиц  о  степени  готовности   выполнить  намеченное. В настоящее   время   более  50%  предприятий  отраслей  дотируется государством,  сообщили  в  пресс-службе главы государства. 

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
13 июля 2006 21:00

В лесопромышленной отрасли должен быть наведен порядок

12 июля 2006 14:30

Беларусбанк провел презентацию своих кредитных возможностей

12 июля 2006 14:17

Откуда взять и куда направить бюджетные средства - выясняли депутаты и представители Минфина