В лесопромышленной отрасли должен быть наведен порядок

Александр Лукашенко, посещая Ивацевичский лесхоз, заявил о необходимости активно привлекать частный бизнес к лесозаготовке.

По словам главы государства, <частник лучше работает, чем государственное предприятие>. Вместе с тем Президент Беларуси отметил, что за деятельностью частного бизнеса в лесозаготовке должен быть установлен жесткий контроль.

Кроме того, должны использоваться только современные технологии вырубки леса и сбора отходов. Глава государства также не исключил возможности привлечения к лесозаготовке на данном этапе нескольких зарубежных фирм.

Лес - это природный ресурс, значимость которого с каждым годом возрастает. "То, как в Беларуси перерабатывается и продается лес, нельзя назвать иначе, как преступлением перед народом", - заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросам повышения эффективности работы лесной и деревообрабатывающей отраслей. Он подчеркнул, что лес - это национальное богатство белорусского народа, природный ресурс, значимость которого с каждым годом возрастает, и его рациональное использование является важнейшим вопросом.