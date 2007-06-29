Столичные депутаты говорили о финансах

Бюджет Минска уточнен на четвертой сессии горсовета. Дополнительные поступления в городскую казну в этом году составят около 300 миллиардов рублей. Задача использовать эти средства эффективно.

Столичные депутаты приняли решение о стимулировании труда работников учреждения образования , утвердили меры по адресной социальной помощи одиноко проживающим нетрудоспособным минчанам.

Лето - время отпусков. Но депутаты - как никогда серьезны. На повестке дня - шестнадцать вопросов. Один из первых - финансовый.

Дополнительные поступления в бюджет Минска в текущем году составят 295 миллиардов белорусских рублей. Столь существенная добавка к столичному бюджету - результат позитивных изменения в экономике города - рост объемов промышленного производства, розничного товарооборота, выпуска потребительских товаров. Все эти деньги нужно распределить как можно эффективнее. Приоритетные сферы - социально-культурная, физкультура и спорт, здравоохранение.

Например, на капитальный ремонт объектов медицины будет направлено - 8,3 миллиарда рублей. Не забыли народные избранники про жилищно-коммунальное хозяйство - выделили 63,8 миллиардов рублей. Четырнадцать из них на благоустройство дворов и внутридворовых территорий. Капремонт улично-дорожной сети потребовал дополнительно 10 миллиардов рублей. Текущее содержание городского пассажирского транспорта 18 миллиардов Выделены деньги и на обновление транспортного парка - 23 миллиарда рублей.

Финансовая поддержка нужна не только предприятиям и организациям. Педагоги Минска в 2007-2008 учебном году будут тоже получать доплаты. Ежемесячно. Это тоже решение столичных депутатов. С 1 сентября 2007 года по 31 мая 2008 года прибавку в размере трех базовых величин к должностным окладам получат специалисты учреждений образования, физической культуры и спорта, финансируемых из бюджета города. Доплата в размере 1,5 базовой величины - полагается работникам библиотек. За выполнение обязанности классного руководителя или куратора учебной группы педагог получит 1 базовую величину.

В настоящее время среднемесячная заработная плата работников образования города составляет приблизительно 571 тыс., что ниже, чем в других отраслях социальной сферы. Тем не менее, качество столичного образования - высокое.

В этом году, например, юные минчане, завоевали девятнадцать "золотых", "серебряных" и "бронзовых" медалей на международных интеллектуальных соревнованиях. А более 70% выпускников школ Минска ежегодно продолжают обучение в вузах.

