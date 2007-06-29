Рост бюджета столицы превышает прогнозные показатели

В центре внимания столичных депутатов - уточнение отдельных показателей бюджета Минска на 2007 год.

В городскую казну сверхплана поступило 295 млрд. 300 млн. руб. На это повлияли рост объемов промышленного производства, розничного товарооборота, потребительских товаров и платных услуг населению. Опережающими темпами поступали в бюджет города подоходный налог, налог на добавленную стоимость, платежи за землю и налог на недвижимость.

Депутаты обсудили и решили направить эти деньги на развитие социально-культурной сферы Минска, мероприятия по соцзащите населения, здравоохранение, физкультуру и спорт, а также ЖКХ.

Всего на повестке дня сегодняшней сессии Мингорсовета - 16 вопросов. Один из них также - по стимулированию труда работников учреждения образования, физкультуры и спорта, финансируемых из бюджета города.