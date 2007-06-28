Прорыв развития белорусской металлургии

На Белорусском металлургическом заводе изготовлена первая партия бесшовных труб. Строительство трубопрокатного цеха на БМЗ началось в сентябре 2005 года и завершилось в рекордно короткие сроки. На закупку оборудования было направлено свыше 140 миллионов долларов. Сейчас завод имеет трейдеров на американском, европейском и среднеазиатском рынках, они то же ждут первых поставок бесшовных труб. БМЗ планирует занять около 5% мирового рынка такой продукции и 100% отечественного по ассортименту, выпускаемому заводом.