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Прорыв развития белорусской металлургии

28 июня 2007 16:53
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На Белорусском металлургическом заводе изготовлена первая партия бесшовных труб. Строительство трубопрокатного цеха на БМЗ началось в сентябре 2005 года и завершилось в рекордно короткие сроки. На закупку оборудования было направлено свыше 140 миллионов долларов. Сейчас завод имеет трейдеров на американском, европейском и среднеазиатском рынках, они то же ждут первых поставок бесшовных труб. БМЗ планирует занять около 5% мирового рынка такой продукции и 100% отечественного по ассортименту, выпускаемому заводом.
# Экономика

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