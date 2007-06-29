Потребности IT-индустрии и учебного процесса необходимо объединить

Проблемам образования в области высоких технологий посвящена конференция Парка высоких технологий.

Среди участников форума - представители бизнеса, директоры по персоналу ведущих компаний-резидентов парка, деканы и преподаватели профильных вузов.

Специалисты отмечают, что система высшего образования не всегда успевает за изменениями, которые происходят в сфере высоких технологий. Поэтому компании вынуждены искать новые формы и пути сотрудничества с вузами.

В этом году уже были примеры такой совместной работы. В частности, открыто несколько научно-практических лабораторий на базе БГУИР, есть договоренности с профильными вузами о переподготовке кадров по родственным специальностям. Участники конференции подробно обсудят возможности объединения потребности IT-индустрии и учебного процесса.