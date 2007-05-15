Стоимость жилья должна быть снижена

Банковская система Беларуси выполнила основные прогнозные показатели за первый квартал этого года. Об этом проинформировал сегодня Президента Беларуси Председатель правления Национального банка Пётр Прокопович.

Глава государства потребовал обеспечить такие же темпы и до конца года. При этом Александр Лукашенко обратил внимание на необходимость кредитования в полном объёме реального сектора экономики и населения, чтобы достичь намеченных планов в социально-экономическом развитии страны.

Глава государства поручил также сконцентрировать усилия ещё на двух главных направлениях: на снижении стоимости жилья и внедрении энергосберегающих технологий в жилищном строительстве. В частности, на встрече обсуждались перспективы использования в белорусских домах китайского опыта отопления жилого фонда теплом подземных вод. Белорусская сторона уже начала переговоры.