Стоимость жилья должна быть снижена

Глава государства потребовал обеспечить такие же темпы и до конца года. При этом Александр Лукашенко обратил внимание на необходимость кредитования в полном объёме реального сектора экономики и населения, чтобы достичь намеченных планов в социально-экономическом развитии страны.
Глава государства поручил также сконцентрировать усилия ещё на двух главных направлениях: на снижении стоимости жилья и внедрении энергосберегающих технологий в жилищном строительстве. В частности, на встрече обсуждались перспективы использования в белорусских домах китайского опыта отопления жилого фонда теплом подземных вод. Белорусская сторона уже начала переговоры.