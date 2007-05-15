Беларусь развивает экономические связи

Новые контракты и договора с партнёрами из Украины, Словакии, Росси и Германии.

Беларусь и Украина в этом году планируют выйти на взаимный товарооборот в 3 миллиарда долларов. Об этом сегодня заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко на открытии в Минске Национальной выставки Украины. По его словам, за пять лет товарооборот планируется нарастить до 6 миллиардов долларов. Для этого есть все предпосылки. Национальная выставка Украины в Беларуси, которая проводиться впервые за историю существования двух суверенных государств, должна дать хороший экономический эффект.

Челябинские предприниматели знакомятся с деловыми возможностями Беларуси. В рамках визита российской делегации запланирован целый ряд бизнес-встреч с белорусскими коллегами. Машиностроение, металлургия, строительство - налаживать контакты челябинцы намерены в самых разных отраслях промышленности. Причем к делу приступили незамедлительно. Например, визит на МАЗ превратился из экскурсионного в деловой. Помимо контрактов, делегацию интересует и положительный опыт, который накоплен республикой по поддержке села. За ним и приехали представители Министерства сельского хозяйства и депутаты законодательного собрания Челябинской области.

Успешно развивает наша страна экономические отношения и с Германией. Об этом сегодня говорили в Минске на заседании двухсторонней рабочей группы по торговле и инвестициям. На основе немецкого опыта в нашей стране планируют реализовывать проекты в области альтернативной энергетики. 15 мая было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере повышения квалификации управленческих кадров. В 2006 году товарооборот между странами составил почти 2, 5 миллиарда долларов, за последние четыре года он вырос более чем в два раза. Германия - один из основных торговых партнеров Беларуси. В свою очередь в Берлине отмечают, что ни с одним другим государством у них столь интенсивно не развиваются отношения.

В создании совместных производств с нашей страной заинтересована и Словакия. Об этом заявили руководители делегации деловых кругов этой страны, посещая Минск. Сегодня уже существуют примеры создания совместных производств в легкой промышленности. Однако словацкая сторона считает, что есть потенциал для развития таких связей и в других областях. В связи с этим предприниматели привезли белорусам свои деловые предложения. Это могло бы стать хорошим подспорьем для увеличения взаимного товарооборота.