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Челябинские предприниматели знакомятся с деловым потенциалом Беларуси

15 мая 2007 10:49
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В рамках визита делегации деловых кругов Челябинской области запланирован целый ряд бизнес-встреч с белорусскими коллегами. Машиностроение, металлургия, строительство - налаживать контакты россияне намерены в самых разных отраслях промышленности. Причем к делу приступили незамедлительно. Например, визит на МАЗ превратился из экскурсионного в деловой. Помимо контрактов, челябинскую делегацию интересует и положительный опыт, который накоплен республикой в поддержке села. За ним и приехали представители Министерства сельского хозяйства и депутаты законодательного собрания челябинской области.
# Экономика

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