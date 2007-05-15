Челябинские предприниматели знакомятся с деловым потенциалом Беларуси

В рамках визита делегации деловых кругов Челябинской области запланирован целый ряд бизнес-встреч с белорусскими коллегами. Машиностроение, металлургия, строительство - налаживать контакты россияне намерены в самых разных отраслях промышленности. Причем к делу приступили незамедлительно. Например, визит на МАЗ превратился из экскурсионного в деловой. Помимо контрактов, челябинскую делегацию интересует и положительный опыт, который накоплен республикой в поддержке села. За ним и приехали представители Министерства сельского хозяйства и депутаты законодательного собрания челябинской области.