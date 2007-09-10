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Стабильный курс белорусской валюты обеспечен

10 сентября 2007 13:45
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Все запланированные на этот год параметры денежно-кредитной политики выполняются. Об этом Президенту страны доложил Петр Прокопович.

Глава национального банка отметил, что в Беларуси обеспечен стабильный курс  рубля. На сегодняшний день уже выполнен показатель по кредитованию предприятий и населения. Нацбанком так же обеспечены запланированные на год размеры золото-валютных резервов.
Также Петр Прокопович, председатель белорусской федерации по академической гребле, доложил Президенту, что гребной канал  в Бресте получил право на проведение  в 2010 году чемпионата мира среди спортсменов до 23-х лет. Сегодня используются все возможности для  проведения  в Бресте соревнований самого высшего уровня.

# Экономика

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