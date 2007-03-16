Срок оплаты налогов продлен

Беларуси продлён срок подачи деклараций о совокупном доходе физических лиц. Если в предыдущие годы налоговая инспекция принимала этот документ только до 15 апреля, то теперь его можно предоставить и внести любые изменения в ранее представленные декларации можно до 15 мая без каких-либо штрафных санкций. Однако, при условии, что в указанный срок физлицо уплатит налог в полном объеме. Кроме того, те граждане, которые в течение года не полностью воспользовались льготами по налогу, могут подать декларацию для получения льготы по налогу в течение трех лет с момента его уплаты.