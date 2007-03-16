70 лет на посту защитников от коррупции

Службе по борьбе с экономическими преступлениями МВД Беларуси исполнилось 70 лет.

Ведомство было создано 16 марта 1937 года для защиты социалистической собственности в составе Главного управления рабоче-крестьянской милиции и называлось ОБХСС. Одним из наиболее важных исторических этапов этой службы стали 70-80-е годы минувшего столетия. Тогда борьба со скрытыми хищениями, а также с преступлениями в крупных и особо крупных размерах велась особенно активно. К середине 80-х годов служба ОБХСС вышла в число ведущих. После распада Советского Союза правоохранительное ведомство Беларуси самостоятельно определяло приоритеты и разрабатывало новые методики работы.

Сегодня основные усилия сотрудников УБЭП сосредоточены на выявлении и раскрытии злодеяний в сфере экономики, пресечении фактов коррупции и возмещении материального ущерба, причиненного правонарушениями в экономической системе.