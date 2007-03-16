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В поле зрения австрийских бизнесменов экономический потенциал Могилевской области

16 марта 2007 09:20
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16 марта в Могилеве белорусско-австрийская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству рассмотрит перспективы развития двусторонней торговли и сотрудничества в кредитно-инвестиционной сфере.В Беларусь прибыла представительная австрийская делегация во главе с гендиректором по внешнеэкономическим связям Федерального министерства экономики и труда Австрии Йоханном Заксом. В составе иностранной делегации также представители австрийских министерств, ведомств и ряда крупных компаний. В ходе визита участники ознакомятся с экономическим потенциалом Могилевской области.
# Экономика

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