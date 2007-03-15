Не все хозяйства одинаково готовы к посевной

Хозяйства Беларуси к весеннему севу отремонтировали 90% машинно-тракторного парка.

Лучше всего ведут ремонтные работы на Брестчине, там подготовлено 93% техники. Хуже дело обстоит в некоторых хозяйствах Витебской области. Основным сдерживающим фактором является недостаток финансовых ресурсов. В настоящее время во все регионы республики направлены специалисты отраслевого министерства. До конца недели они ознакомятся с положением дел в каждом районе, встретятся с руководством райисполкомов, промышленных ремонтных организаций и банков, что позволит в оперативном порядке решить проблемы, связанные с финансированием ремонта.

На проведение весенне-полевых работ в Беларуси будет направлено более 1 трлн. рублей. Основные статьи расходов - на горючее, семена, удобрения и технику. 30 % от планируемой суммы уже направлено на посевную кампанию. Перед хозяйствами поставлена задача - провести сев зерновых за 10 календарных дней. С учетом ранней весны и благоприятных погодных условий это будет им по силам. Специалисты планируют, что в этом году валовой сбой зерна составит до 8 миллионов тонн.