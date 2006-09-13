Спрос белорусов на бриллианты растет

Напомним, покупать бриллианты можно за белорусские рубли и иностранную валюту, оплачивая их как наличными, так и безналом - в соответствии с белорусским законодательством.
В продаже - ценные камни различной чистоты - от 00,5 до 0,8 карата, которые изготовлены по российским стандартам. Все бриллианты - в специальной упаковке, которая исключает их подмену. Кроме того, каждый камень сопровождается аттестатом качества, удостоверяющего его подлинность. В Нацбанке сообщили, что спросом у белорусов пользуются все без исключения бриллианты.