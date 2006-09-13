Выведен новый сорт пшеницы

Новый сорт пшеницы "Веда" вывели ученые Гродненского государственного аграрного университета. По своим питательным и вкусовым качествам сорт не имеет аналогов в мире.

В ближайшее время селекционеры гродненского вуза намерены продать хозяйствам республики около пяти тонн семян этой зерновой культуры.

Хлеб, выпеченный из новой пшеницы, пекари советуют попробовать. И по вкусу и по содержания клейковины с белком он отличается от известного белорусскому потребителю хлебобулочного ассортимента. Выпекать из "Веды" батоны и сдобу можно без добавления "сильной" пшеницы, большое количество которой закупается республиканскими хлебопекарнями за рубежом. Урожайность нового сорта превзошла ожидания самих селекционеров - больше ста центнеров пшеницы с гектара. Уже в следующем году ученые обещает ощутимо пополнить хлебные закрома республики. К тому же новый сорт устойчив к полеганию и грибным болезням, а это позволит сэкономить работникам села.

Над селекцией "Веды" ученые Гродненского аграрного университета работали десять лет. Из сотен гибридных комбинаций выбрали одну. С этого года уже началось засевание "Ведой" хлебных полей Гродненской и Брестской областей. Семена элитного зерна закупили хозяйства "Острометчево" и "Путришки". Успешно прошедшая весь селекционный путь "Веда" включена в Государственный реестр сортов республики Беларусь.