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Выведен новый сорт пшеницы

13 сентября 2006 07:43
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Новый сорт пшеницы "Веда" вывели ученые Гродненского государственного аграрного университета. По своим питательным и вкусовым качествам сорт не имеет аналогов в мире.

В ближайшее время селекционеры гродненского вуза  намерены продать хозяйствам республики около пяти тонн семян этой зерновой культуры.

Хлеб, выпеченный из новой пшеницы,  пекари советуют попробовать. И по вкусу и  по содержания клейковины с белком он отличается от известного  белорусскому потребителю хлебобулочного ассортимента. Выпекать из "Веды" батоны и сдобу можно без добавления "сильной" пшеницы, большое количество которой закупается республиканскими хлебопекарнями за рубежом. Урожайность нового сорта превзошла ожидания самих селекционеров - больше ста центнеров пшеницы  с гектара.  Уже в следующем году ученые обещает ощутимо пополнить хлебные закрома республики.  К тому же новый сорт устойчив к  полеганию и грибным болезням, а это позволит сэкономить работникам села. 

Над селекцией "Веды" ученые Гродненского аграрного университета работали десять лет. Из сотен гибридных комбинаций выбрали одну.  С этого года уже началось засевание "Ведой" хлебных полей Гродненской и Брестской областей. Семена элитного зерна закупили хозяйства "Острометчево" и "Путришки".    Успешно прошедшая весь селекционный путь "Веда" включена в Государственный  реестр сортов республики Беларусь.

# Экономика

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