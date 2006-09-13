Сбор урожая зерновых - на финишной прямой

Валовой сбор зерна в Беларуси приближается к 6 млн. тонн. К утру 13 сентября в республике намолочено 5 млн. 774 тысячи тонн. По расчетам Минсельхозпрода, на текущей неделе работы на полях в Беларуси будут в основном завершены. Убрано свыше двух миллионов гектаров, что составляет 92,5%. Работы ведутся в основном на полях Витебской, Минской и Могилевской областей, где осталось убрать соответственно 16, почти 9 и 11 с половиной процентов зерновых. В сельхозорганизациях Гомельской, Брестской и Гродненской областей уборка уже завершена и ведется обмолот зерна на личных подворьях.

В целом по Беларуси на приусадебных участках зерновые обмолочены на 40% имеющейся площади. К 13 сентября госзаказ выполнен на 93%.