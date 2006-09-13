Столичный общественный транспорт меняется в лучшую сторону

Программа обновления подвижного состава "МинскТранс" предусматривает замену устаревших машин новыми отечественного производства.

Старые машины Львовского автозавода уже не встретишь на главных минских улицах. Теперь только 4-й автобусный парк представлен на магистралях столицы сорока семью МАЗами. В целом автопарк столицы обновился на 80%.

Трамвайный парк Минска наполовину укомплектован дряхлыми рижскими вагонами, отбегавшими уже по 30 лет. Новых трамваев уже сейчас в Минске могло бы быть больше, но УП "Белкомунмаш" не справляется с обилием заказов. Это касается и троллейбусов.

Вместе с тем до конца года завод-изготовитель берется выполнить весь заказ столичных транспортников на электротранспорт.