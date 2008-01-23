Спасательную технику поставят на поток

МЧС Беларуси планирует организовать серийное производство спасательных автомобилей.Цель проекта - переоснастить техпарк подразделений ведомства при наименьших затратах, но при этом сохранить качество. Выпуск машин будет организован на базе производственно-технического центра Минского областного управления по чрезвычайным ситуациям. Сейчас разрабатывается конструкторская документация по основным видам автомобилей, в том числе - и быстрого реагирования. До конца года планируется получить первые опытные образцы.