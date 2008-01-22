1,5 миллиарда долларов будет вложено в реконструкцию проспекта Победителей

За пять-шесть лет здесь построят около 30 уникальных объектов.

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко проинформирован во время доклада Мингорисполкома о перспективах развития белорусской столицы. Президент отметил положительный опыт столицы в привлечении инвестиций на развитие города.



По задумке архитекторов, на проспекте будет возведен ряд современных гостиниц, административных и спортивно-оздоровительных сооружений, а также проведена реконструкция Минского Замчища.



В развитие Минска иностранные инвесторы уже готовы вложить около полутора миллиардов долларов. По словам главного архитектора столицы предложения поступают из Объединенных Арабских Эмиратов, Омана и Сирии. В заделе еще около 20 крупных инвестпроектов. Так, всемирно известный отель-оператор "Хаятт" начинает строительство пятизвездочной гостиницы в районе Комсомольского озера. Объем инвестиций составит около 60 миллионов долларов. Проект намерены осуществить за 2 года.



Предложенными проектами глава государства в целом остался доволен. Подводя итоги встречи, Александр Лукашенко отметил необходимость активнее строить в Беларуси города-спутники. Они также будут пользоваться большим успехом, в том числе у представителей бизнеса, подчеркнул Президент.



В ходе посещения Ратуши глава государства высказал мнение, что иностранных бизнесменов привлекает политическая и экономическая стабильность в Беларуси. И подчеркнул: эту стабильность государство намерено сохранить, несмотря на попытки отдельных оппозиционных деятелей дестабилизировать ситуацию под прикрытием лозунгов о некой защите прав предпринимателей. Александр Лукашенко заявил, что не допустит дестабилизации ситуации в стране.