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1,5 миллиарда долларов будет вложено в реконструкцию проспекта Победителей

22 января 2008 18:20
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За пять-шесть лет здесь построят около 30 уникальных объектов.

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко проинформирован во время доклада Мингорисполкома о перспективах развития белорусской столицы. Президент отметил положительный опыт столицы в привлечении инвестиций на развитие города.

По задумке архитекторов, на проспекте будет возведен ряд современных гостиниц, административных и спортивно-оздоровительных сооружений, а также проведена реконструкция Минского Замчища. 

В развитие Минска иностранные инвесторы уже готовы вложить около полутора миллиардов долларов. По словам главного архитектора столицы предложения поступают из Объединенных Арабских Эмиратов, Омана и Сирии. В заделе еще около 20 крупных инвестпроектов. Так, всемирно известный отель-оператор "Хаятт" начинает строительство пятизвездочной гостиницы в районе Комсомольского озера. Объем инвестиций  составит около 60 миллионов долларов. Проект намерены осуществить за 2 года.

Предложенными  проектами глава государства в целом остался доволен. Подводя итоги встречи, Александр Лукашенко отметил необходимость активнее строить в Беларуси города-спутники. Они также будут пользоваться большим успехом, в том числе у представителей бизнеса, подчеркнул Президент.

В ходе посещения Ратуши глава государства высказал мнение, что иностранных бизнесменов привлекает политическая и экономическая стабильность в Беларуси. И подчеркнул: эту стабильность государство намерено сохранить, несмотря на попытки отдельных оппозиционных деятелей дестабилизировать ситуацию под прикрытием лозунгов о некой защите прав предпринимателей. Александр Лукашенко заявил, что не допустит дестабилизации ситуации в стране.

# Экономика

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