В Беларуси растет спрос на рабочую силу

В первую очередь не хватает строителей. Количество вакансий в службах занятости стабильно превышает число безработных.

В малых и средних городах необходимо создать условия для притока квалифицированной рабочей силы. Об этом заявил сегодня премьер-министр Сергей Сидорский на заседании Президиума Совета Министров, на котором был рассмотрен проект государственной программы содействия занятости населения на 2008 год.



Специалисты прогнозируют, что уже через несколько лет Беларусь столкнется с дефицитом квалифицированных специалистов. На финансирование госпрограммы планируется направить более 117 миллиардов рублей, примерно четверть этой суммы зарезервировано под создание новых рабочих мест.

В Беларуси в этом году будет создано 165 тысяч рабочих мест, а численность занятых в экономике должна увеличиться до четырех с половиной миллионов человек. На бумаге все хорошо. Но специалистов необходимо готовить под конкретные предприятия, а не работать по старинке. Службы занятости с опозданием реагируют на изменения на рынке труда.

Программу в итоге не утвердили, а отправили на доработку. С формулировкой мало конкретики. Специалисты прогнозируют, что уже через несколько лет Беларусь столкнется с нехваткой рабочих рук.

Дефицит квалифицированных специалистов уже ощущается. Поэтому переподготовке кадров необходимо уделить особое внимание. В причинах миграции трудовых ресурсов еще предстоит разобраться. Рабочие руки нужны Беларуси как никогда.

