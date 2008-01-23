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Расширен перечень видов ремесленной деятельности

23 января 2008 09:36
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Соответствующий указ подписал президент Александр Лукашенко. Отныне ремесленной деятельностью будет считаться художественная обработка дерева, изготовление изделий ручной вышивки, некоторых видов обуви, игрушек из ткани, кожи, соломы, глины, ремонт гужевых повозок и саней. В то же время указом исключены занятия, которые под видом ремесла поставлены на поток. Например, это касается массового изготовления дорогостоящих кованых изделий: каминных решеток, лестниц и заборов.
# Экономика

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