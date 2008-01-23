Расширен перечень видов ремесленной деятельности

Соответствующий указ подписал президент Александр Лукашенко. Отныне ремесленной деятельностью будет считаться художественная обработка дерева, изготовление изделий ручной вышивки, некоторых видов обуви, игрушек из ткани, кожи, соломы, глины, ремонт гужевых повозок и саней. В то же время указом исключены занятия, которые под видом ремесла поставлены на поток. Например, это касается массового изготовления дорогостоящих кованых изделий: каминных решеток, лестниц и заборов.