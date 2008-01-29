Прямой эфир

Снижение энергоемкости ВВП Беларуси в 2008 году должно составить около 8%

29 января 2008 15:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Это было отмечено на выездном заседании Совета Министров в Могилеве.

По предварительным данным, в прошлом году энергоемкость снизилась на 7,5%. Основная задача сегодняшнего посещения энергообъектов Могилевской области - подвести итоги выполнения Директивы №3, наметить меры по ее реализации в текущем году и перспективы до 2010.

Правительство активно работает над реализацией программы по энергосбережению, при этом особое внимание уделяется вовлечению в топливный баланс местных видов топлива. К слову, в 2010 году их доля в топливном балансе страны должна составить 25%. Одна из первоочередных задач - реализация энергоэффективных проектов в сфере ЖКХ.

Тем временем, правительство Беларуси отмечает низкие темпы перехода предприятий на использование местных видов топлива. Для страны - это крайне актуально в связи с постоянным ростом цен на энергоносители в мире, в том числе на российские газ и нефть.

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
29 января 2008 14:57

Проект национальной платформы бизнеса на 2008 год представлен в Минске

29 января 2008 09:11

Беларусь обсудит с Еврокомиссией вопросы транзита энергоресурсов и ядерной энергетики

28 января 2008 14:30

Свободные земли подлежат жесткой ревизии