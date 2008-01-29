Снижение энергоемкости ВВП Беларуси в 2008 году должно составить около 8%

Это было отмечено на выездном заседании Совета Министров в Могилеве.

По предварительным данным, в прошлом году энергоемкость снизилась на 7,5%. Основная задача сегодняшнего посещения энергообъектов Могилевской области - подвести итоги выполнения Директивы №3, наметить меры по ее реализации в текущем году и перспективы до 2010.



Правительство активно работает над реализацией программы по энергосбережению, при этом особое внимание уделяется вовлечению в топливный баланс местных видов топлива. К слову, в 2010 году их доля в топливном балансе страны должна составить 25%. Одна из первоочередных задач - реализация энергоэффективных проектов в сфере ЖКХ.



Тем временем, правительство Беларуси отмечает низкие темпы перехода предприятий на использование местных видов топлива. Для страны - это крайне актуально в связи с постоянным ростом цен на энергоносители в мире, в том числе на российские газ и нефть.