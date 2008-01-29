Проект национальной платформы бизнеса на 2008 год представлен в Минске

Документ предусматривает создание благоприятных условий для развития негосударственного сектора экономики.

Правила для предпринимателей уже заметно упростили - принят целый ряд нормативно-правовых актов. В 2008 году планируется рассмотреть и закон о поддержке малого и среднего бизнеса.

Пока потенциал малого и среднего бизнеса в нашей стране задействован не в полной мере. К примеру, в расчете на тысячу жителей приходится всего 4 малых предприятия. Для страны с таким уровнем развития экономики этого явно недостаточно. Впрочем, и сами предприниматели не довольны таким положением. У них и государства общие цели.

